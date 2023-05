Ernstige koraalziekte bedreigt Curaçaos rif

Een ernstige koraalziekte is op Curaçao uitgebroken. Begin april heeft een team van internationale deskundigen de stony coral tissue loss disease ontdekt. Deze nieuwe ‘witte pest’ heeft een verwoestend effect op langzaam groeiende en rifbouwende koralen. De kans dat aangetaste koralen binnen enkele weken tot maanden sterven is zeer groot. Percentages liggen tussen 66 en 100, hetgeen leidt tot verlies van koraal en afname van vissen die van koraal afhankelijk zijn. Het toepassen van antibiotica is tot nu toe de enige effectieve behandeling. Daarmee neemt de overlevingskans van behandelde koralen tot 90 procent toe. Zodra de antibiotica op Curaçao aanwezig is, zal het GMN-ministerie een beroep doen op de duiksector om zieke koralen te behandelen.



Verspreiding beperken

Het aanraken van koralen is verboden. Dat geldt ook voor het ankeren van boten. Ankeren is alleen toegestaan op zandvlaktes. Booteigenaren moeten extra goed op te letten dat ze geen koralen beschadigen tijdens het ankeren. Vissers zouden gevangen papegaaivissen (gutus) terug kunnen zetten omdat deze vissen enorm belangrijk zijn voor het herstel en groei van door stony coral tissue loss disease aangetaste koralen die de ziekte overleven.



Er bestaan aanwijzingen dat de ziekte zich middels direct contact en via de zeestromingen verspreidt. Zowel het ontsmetten van duikspullen als het sluiten van locaties waar de ziekte is uitgebroken zouden dus de verspreiding via direct contact kunnen minimaliseren. Het ministerie van GMN onderzoekt het effect van het ontsmetten van duikspullen om zo de verspreiding van de ziekte tegen te gaan. Concrete bewijzen dat deze methode effectief is, is vooralsnog niet beschikbaar. Ook overweegt het ministerie om duikplekken waar de koraalziekte is uitgebroken af te sluiten voor duikers.

Voor meer informatie over SCTLD: https://www.agrra.org/coral-disease-outbreak/