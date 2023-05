Ook Kooyman zet zich in voor een beter milieu. Het lokale bedrijf werkt samen met het Nederlandse greentechbedrijf Great Plastic Bake Off om plastic afval te transformeren in betaalbare en duurzame bouwmaterialen. Deze kunnen gebruikt worden voor schuttingen en terrasvloeren, maar ook tuin- en strandmeubilair. De zogeheten EkoDuro-producten worden lokaal geproduceerd en verkocht in de winkels van Kooyman.