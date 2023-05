Vergunning voor jachthaven Zakitó

Royal Holding Company II heeft een vergunning gekregen voor de ontwikkeling van een jachthaven in Zakitó. Het bedrijf zal een golfbreker bouwen en heeft hiervoor een uitzondering gekregen op de rifbeheersverordening. Ook komt er een bewegende brug volgens de Landsverordening maritiem beheer. Dat meldt het ministerie van VVRP. Verder bouwt het bedrijf luxewoningen in het gebied. De investering bedraagt 12,5 miljoen dollar voor de eerste fase. Het hele project kost in totaal 150 miljoen gulden.