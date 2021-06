Esperamos en Coca-Cola openen Recycling Center

Curaçao is een Recycling Center rijker. Bij Esperamos Supermarket aan de Jan Noorduynweg kan iedereen gratis plastic flessen, bakjes, doppen en aluminium blikjes in containers kwijt, zodat deze weer gerecycled kunnen worden. De inzamelingscontainer voor de deur van Esperamos is mogelijk gemaakt door een samenwerking tussen Curaçao Beverage Bottling Company (Coca-Cola) en Esperamos Supermarket. De bedrijven hopen zo mee te helpen met het schoonhouden van het eiland en het creëren van bewustwording over recycling.

In het recycling center kun je plastic flessen van het type plastic nummer één (PET), plastic type nummer twee (HDPE, zoals plastic doppen, schoonmaakartikelen en plastic melkpakken) en aluminium blikjes inleveren.