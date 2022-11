Eugene Rhuggenaath verlaat de politiek

Oud-premier Eugene Rhuggenaath keert niet terug als voorzitter van de PAR. Dat meldt de Amigoe. Hij gaat geen actieve functies meer bekleden binnen de partij en verlaat daarmee de lokale politiek. Zijn besluit om het politieke toneel te verlaten ligt in de privésfeer. Rhuggenaath gaat zich richten op andere zaken in zijn leven. Ook wil hij de partij de ruimte geven om verder te groeien. Rhuggenaath was premier van Curaçao van 29 mei 2017 tot 14 juni 2021. Daarvoor was hij in het kabinet-Koeiman minister van Economische Ontwikkeling. In het kabinet-Whiteman II vervulde hij dezelfde functie. Voor de ontmanteling van de Nederlandse Antillen was hij in de periode 2003 – 2009 eilandsraadslid en gedeputeerde van het eilandgebied Curaçao.