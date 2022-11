4e editie Invest in Willemstad

Er komt een vierde editie van ‘Invest in Willemstad’. Op woensdag 30 november zullen verschillende sprekers vertellen over investeringsmogelijkheden in de binnenstad. De nadruk ligt op het genereren van nieuwe economische activiteiten, maar ook op wat er nodig is om de stad aantrekkelijk, levendig en leefbaar te maken. De sprekers zullen stilstaan bij de rol van monumenten, de noodzaak om het karakter te behouden en de rol die de overheid daarin moet vervullen. Daarnaast geven vertegenwoordigers van Punda, Otrobanda, Pietermaai en Scharloo een toelichting over de ontwikkelingen in hun wijk.

De vierde editie van het event vindt 30 november plaats van 16:00 uur tot 19:00 uur in de Nieuwestraat in Pietermaai, naast Mr. Porter. Geïnteresseerden kunnen de bijeenkomst ook via een Zoom-link volgen op de Facebookpagina van ‘Invest in Willemstad’. De eerste editie van ‘Invest in Willemstad’ vond in 2019 plaats.