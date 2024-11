Evita Ross treedt op tijdens gala-avond in New York

De Curaçaose zangeres Evita Ross zong afgelopen vrijdag tijdens het presigieuze Naf Ball in New York. Dat is de gala avond van de Nederland-America Foundation, dat als afkorting Naf heeft. Het 43e bal van deze organisatie vond plaats op Broadway. De organisatie heeft als beschermpersonen prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven. Naast Evita Ross werd er ook opgetreden door Gino Coelho en was er een speciale act van Lucas en Arthur Jussen. Gedanst werd er op de Gerard Carelli Orchestra. Evita Ross noemde het optreden ‘een heel bijzonder moment’.