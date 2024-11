Onterechte invoerrechten op diploma’s

Voor nog onbepaalde tijd hebben afgestudeerde studenten ten onrechte invoerrechten moeten betalen voor hun diploma’s. Dat schrijft het Antilliaans Dagblad. Volgens de Curaçaose douane is de fout hersteld en zijn er inmiddels geen invoerrechten meer verschuldigd voor het ontvangen van de verklaring uit het buitenland. Het is niet duidelijk hoeveel mensen ten onrechte invoerrechten voor hun diploma hebben betaald. Het gaat daarbij vaak om online gevolgde opleidingen of studies waarvoor per post diploma’s werden opgestuurd.

De zaak kwam volgens de krant aan het licht toen een oud-student in een Facebookgroep onlangs hierover schreef. Veel mensen reageerden erop. Inmiddels heeft de douane aangegeven dat er geen invoerrechten meer zullen worden geheven over diploma’s die per post worden opgestuurd, of worden meegenomen uit het buitenland.