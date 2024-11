UoC stelt leerstoel mr. dr. Moises da Costa Gomez in

De Universiteit van Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez stelt vrijdag een leerstoel in voor de naamgever van de onderwijsinstelling. Bij de installatie zal voormalig minister-president van de Nederlandse Antillen en voorzitter van de Stichting Standbeeld Mr. Dr. Moises Frumencio da Costa Gomez, Maria Liberia-Peters, een lezing geven. Deze is getiteld ‘Grootheid in Eenvoud’ en gaat over de betekenis van de in 1966 overleden politicus. Na de presentatie volgt de onthulling van de originele naamplaat van het standbeeld van Dòktor uit 1973 en de inauguratie van de Hoek van Dòktor in de bibliotheek van de UoC.