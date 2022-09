Ex-luchthavenmedewerker veroordeeld voor drugssmokkel

Een oud-Hato medewerker moet 45 maanden de cel in. De man zou nauw samenwerken met drugssmokkelaars. Bij de bagagecontrole liet hij pakketten met drugs oogluikend toe. In april van dit jaar liep hij tegen de lamp. Via camerabeelden is te zien dat hij meewerkte aan het transport van een koffer met 22 kilo cocaïne. De drugskoerier is ook veroordeeld. Hij heeft een celstraf van 42 maanden gekregen. De rechter hield rekening met de persoonlijke omstandigheden van de man. De smokkelaar zou veel schulden hebben. De drugs hadden een straatwaarde van bijna 2 miljoen euro.

