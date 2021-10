Exacte datum hack CBCS niet bekend

Het is niet bekend op welke datum het operationele netwerk van de Centrale Bank is gehacked. Vast staat dat de infiltratie plaatsvond voor 2 september, toen de hack werd ontdekt. Dat antwoordde minister van Financiën Javier Silvania op vragen van het parlement. Het onderzoek naar de cyberattack loopt nog. De experts van de Centrale Bank krijgen daarbij hulp van internationale collega’s. De aanval heeft volgens Silvania geen impact gehad op financiële instellingen. Het gaat om een wereldprobleem, zegt de minister over de mogelijke toedracht. Curaçao vormt geen uitzondering.