Het aantal Covid-patiënten in het Curaçao Medical Center (CMC) is licht gedaald. Er liggen nu 18 coronapatiënten in het ziekenhuis, 3 minder dan een dag eerder. Daarvan liggen er negen op de intensive care, waarvan een patiënt vanuit Bonaire is overgevlogen. Het officiële aantal actieve coronabesmettingen op Curaçao staat momenteel op 246.