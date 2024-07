Exportonderhandelingen tussen Trinidad en Curaçao

Trinidad & Tobago en Curaçao onderhandelen over een nieuwe handelsovereenkomst. Doel is de export onderling uit te breiden. Een delegatie kwam vorige week naar Curaçao voor de eerste onderhandelingsronde. Er is gesproken over markttoegang voor goederen, oorsprongsregels en andere juridische kwesties. Maar ook geschillenbeslechting en technische samenwerking passeerden de revue. De zogenoemde Partial Scope Trade Agreement maakt het mogelijk om bestaande relaties, waaronder luchtvervoer, volledig te benutten en uit te breiden. Zo maakt het ministerie van Handel in Trinidad bekend. Curaçao is een waardevolle handelspartner voor Trinidad en Tobago.

In de afgelopen jaren exporteerde Trinidad & Tobago granen, matrassen, papierproducten, landbouwchemicaliën, koolzuurhoudende dranken, houten meubels en schoonmaakproducten naar ons eiland. Ook de export vanuit Curaçao nam toe. Dat wijst op een groeiende belangstelling van importeurs om toegang te hebben tot Curaçaose producten.

Minister van Handel Paula Gopee-Scoon zei dat de Partial Scope Trade Agreement een nieuwe manier is om nauwere diplomatieke banden en samenwerking op het gebied van gedeelde uitdagingen te bevorderen. Daarnaast is het een belangrijke mijlpaal in het dichten van de 862 km lange afstand tussen Trinidad & Tobago en Curaçao.

Als geassocieerd lid van Caricom zal Curaçao profiteren van voordelen zoals deelname aan regionale integratie-initiatieven in verschillende sectoren, economische activiteiten, regionale veiligheidsmaatregelen, milieuprojecten en sociaal-culturele ontwikkeling.

In november 2023 werd een overeenkomst voor luchtdiensten ondertekend tussen Trinidad & Tobago en Curaçao. De onderhandelingen zullen virtueel worden voortgezet. De tweede ronde start begin oktober 2024.