SSK gedesillusioneerd over Oryx-deal

Vakcentrale SSK is teleurgesteld in de deal tussen RdK en Oryx. Volgens vicevoorzitter Wendell Muelen heeft het kabinet-Pisas valse hoop gewekt. De deal met Oryx die nu op tafel ligt komt niet overeen met de visie die de samenleving werd voorgehouden. Oryx zal minder personeel nodig hebben doordat er geen ruwe olie meer zal worden verwerkt. Ook zijn de investeringen veel lager. Oryx is van plan om petroleumproducten te blenden en op te slaan. Dat werd vorige week tijdens de informatiesessie bevestigd. SSK hoopt dat overheidsbedrijf Curoil ook bij deze plannen betrokken wordt.