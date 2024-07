Adviseur Hoge Raad stelt Curaçao Winery in gelijk

Curaçao Airport Holding heeft onrechtmatig gehandeld jegens de Curaçao Winery. Door toedoen van het overheidsbedrijf is de ontwikkeling van een wijngaard en wijnmakerij bij Landhuis Hato mislukt. Het overheidsbedrijf moet de schade vergoeden die de Twentse wijnmakers hebben opgelopen. Dat adviseert de procureur generaal van de Hoge Raad in Den Haag. Curaçao Airport Holding is vorig jaar in cassatie gegaan nadat het Hof in het voordeel van het wijnbedrijf oordeelde. Op 28 november 2014 opende de Winery. Twee jaar later moesten ze het terrein ontruimen vanwege de aamtrekkingskracht van de wijnstokken op vogels. Met alle financiële gevolgen van dien. De Hoge Raad doet later dit jaar definitief uitspraak.