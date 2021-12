Extra luchthavencontroles voor openstaande boetes

Het Openbaar Ministerie (OM) voert in december extra controles uit op de luchthaven voor openstaande boetes. Zo meldt het OM. Boetes dienen te worden betaald voordat iemand naar het buitenland afreist. Boetes die niet vóór 14 december zijn betaald gaan na de verkeerszitting omhoog. Openstaande boetes kunnen betaald worden op het kantoor van het OM bij Waaigat. Het kantoor is op donderdag twee december open van 07.30 uur tot 11.30 uur en in de middag van 13.30 uur tot 20.00 uur. Op zaterdag vier december is de afdeling open van 08.00 uur tot 12.00 uur. Ook is het mogelijk om online te betalen.

