Extra zorgpersoneel uit NL; ook Cuba in beeld

Curacao heeft afgelopen week tien mensen welkom geheten uit Nederland die komen meewerken in het CMC. Dat zei premier Pisas vandaag in de persconferentie. Meer ondersteunend personeel is op komst. De premier wil nog niet zeggen waarvandaan. Wel vertelt hij dat de mogelijkheid wordt verkend om medisch personeel uit Cuba te halen. Cuba staat bekend om een hoogstaand zorgstelsel. De afgelopen weken heeft het CMC te kampen gehad met hoge werkdruk, niet alleen vanwege de vele opnames, maar ook door personeelstekorten. Veel CMC-personeel had zelf COVID of moest uit voorzorg thuis in quarantaine en kon daardoor niet naar werk.

Meer over coid-19 corona covid maatregelen