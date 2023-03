‘Extreem veel loterijkantoren op Sint Maarten’

Het aantal nummerkantoren op Sint Maarten is ongekend hoog. Het eiland heeft ruim drie keer zoveel geregistreerde loterijkantoren per vierkante kilometer in vergelijking met het aantal verkoopplekken dat is toegestaan op Curaçao. Dat blijkt uit onderzoek van de SER op Sint Maarten. Zeven vergunninghouders runnen zo’n 360 verkooplocaties. Dat is gemiddeld 22,5 geregistreerde verkooppunten en 6,9 loterijkantoren per vierkante mijl. De Sociaal Economische Raad adviseert de overheid om het aantal verkooplocaties te verminderen. Met name in wijken met lagere inkomens. Foto Daily Herald