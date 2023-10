Fabian Cousteau gastspreker KvK event

Fabien Cousteau, de kleinzoon van de wereldberoemde Jacques-Yves Cousteau, is op Curaçao. Komende maandag is hij de gastspreker van een business diner van de Kamer van Koophandel bij het Renaissance Hotel. Cousteau presenteert maandag zijn innovatieve onderwaterhabitat Proteus Dit futuristische project zal naar verwachting in 2026 voor de kust van Curaçao het levenslicht zien. In het station kunnen mensen wonen op de bodem van de oceaan. Het doel is om wetenschappers en academici een state-of- the-art onderzoekslaboratorium te bieden. Daar kunnen ze onderzoek doen op het gebied van geneeskunde, genetica, duurzame energie en voedselteelt. Kaartjes kosten 160 gulden per stuk en zijn verkrijgbaar via www.cxpay.events/futuristic