Felix de Rooy krijgt Gouden Kalf voor de Filmcultuur

De Curaçaose kunstenaar Felix de Rooy krijgt dit jaar het Gouden Kalf voor de Filmcultuur. Hij neemt de prijs op 27 september in ontvangst tijdens het EY Gouden Kalveren Gala van het Nederlands Film Festival in de Stadsschouwburg Utrecht. De prijs wordt uitgereikt aan mensen of instanties die zich ‘op uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de Nederlandse filmcultuur’. De Rooy is bekend als kunstenaar, acteur en regisseur. In 1990 kreeg hij al een Gouden Kalf Speciale Juryprijs voor zijn film ‘Ava & Gabriel – un historia de amor’.

De Rooy was ook te zien in de met een Gouden Kalf bekroonde film Buladó (2020). De Rooy geldt als een pionier. De kunstenaar is dankbaar voor de prijs. “Het Gouden Kalf voor de Filmcultuur zal nu, samen met mijn vorige Kalf, mijn leven mooier maken.”