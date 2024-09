Nieuwe Curaçaose coalitie ondertekent ‘aanvulling’ van regeerakkoord 

In het Marriott hotel is gistermiddag door regeringspartij MFK, de eenmansfractie KEM en onafhankelijk parlementariër Zita Jesus-Leito een addendum van het regeerakkoord ondertekend. Met deze aanvulling kan de nieuwe coalitie verder regeren, nadat coalitiepartij PNP vorige maand het kabinet verliet. De nieuwe coalitie is een voortzetting van het kabinet Pisas-II dat in 2021 aantrad, zo benadrukt de MFK. Er staan verkiezingen in maart 2025 gepland, dus het aanschuiven van de twee partijen, die allebei maar één zetel hebben, is voor MFK vooral bedoeld om te kunnen blijven regeren tot die verkiezingen.

Oud-minister Zita Jesus-Leito zal de minister van Economische Ontwikkeling leveren. Ze legt in het addendum ‘de nadruk op bestuurlijke integriteit en transparante communicatie met het volk’. De partij KEM van Michelangelo Martines legt de nadruk op het verbeteren van levensomstandigheden van gepensioneerden en mensen met een uitkering. De partij zal een minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn leveren.