Feyenoord Camp maandag van start

Zo’n 150 kinderen doen volgende week mee aan het Feyenoord Camp. Van 8 tot en met 12 juli trainen jonge, lokale talenten met de Rotterdamse voetbalclub. Het kamp is onder begeleiding van professionele spelers en trainers, waaronder Dencho Narcisio en Justin Tyrol. Deze intensieve trainingen in het SUBT-stadion en bij FC Willemstad vinden plaats volgens de beproefde Feyenoord-visie. Dit is dezelfde methode waarmee de spelers van de Feyenoord Academy dagelijks worden getraind. Eén getalenteerde jeugdspeler maakt bovendien kans op een try-out bij Feyenoord. De voetballer die komende week het meest uitblinkt volgt minstens drie trainingen bij Feyenoord en wordt mogelijk zelfs opgesteld in een oefenwedstrijd.