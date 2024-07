Nieuw businessmodel voor Isla

Voorlopig zal de deal met Oryx niet leiden tot het creëren van extra banen. In de eerste fase zal de nieuwe operator van de raffinaderij zich richten op het blenden en de opslag van olie. Daarmee zijn de banen van de huidige CRU-medewerkers veiliggesteld. Dat meldt premier Pisas. Gezien de huidige staat van de faciliteiten in Emmastad is een opstart van de raffinaderij geen optie. Bovendien moet er rekening worden gehouden met de strenge milieueisen. Onder de huidige omstandigheden is dat niet mogelijk. Oryx heeft wel de intentie om stapsgewijs de installaties te moderniseren. De komende drie jaar zullen daar studies naar worden verricht.

Gelabeld als blend cru isla opslag oryx raffinaderijs