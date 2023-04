Het financieringspakket van de Onderlinge Regeling is hetzelfde gebleven. Financieel is Curaçao er niet op achteruitgegaan. Het gaat om 30 miljoen euro over zeven jaar. Dat was gisteren de boodschap van kabinet-Pisas op de persconferentie over de afspraken die er met Nederland zijn gemaakt. Ook is de autonomie van Curaçao niet aangetast. De verantwoordelijkheid voor de hervormingen ligt bij het eiland zelf.