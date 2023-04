D66 is verontrust over het cellentekort op Sint Maarten. Zo’n 136 celstraffen zijn nog niet uitgevoerd. Het gebrek aan capaciteit komt door ongelijk verdeelde investeringen in de justitieketen. De D66-Kamerleden vinden dat het cellentekort de bevordering van goed bestuur in de weg zit. Er wordt volgens hen te veel gekeken naar opsporing, vervolging en berechting, maar te weinig naar de uitvoering van straffen. Dat zou het vertrouwen in de strafrechtketen kunnen aantasten. Er zijn plannen voor een nieuwe gevangenis op Sint Maarten. Maar het project loopt steeds vertraging op.