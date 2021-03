Flinke stijging coronapatiënten in CMC

Het aantal patiënten dat is besmet met Covid-19 en moet worden opgenomen in het ziekenhuis loopt flink op. Als gevolg hiervan gaan alle niet-spoedeisende operaties in het CMC die staan gepland op maandag en dinsdag niet door. Dat heeft het ziekenhuis gisteren meegedeeld. Poliklinische bezoeken kunnen wel gewoon doorgaan. Zondagmiddag waren er 23 patiënten met een Covid-19 besmetting in het ziekenhuis opgenomen, waarvan elf op de intensive care liggen. Vier patiënten zijn overgebracht uit Bonaire. Volgens het ziekenhuis is het opvallend dat veel relatief jonge patiënten, tussen de 30 en 40 jaar, moeten worden opgenomen op de ic. Dat is volgens het ziekenhuis een gevolg van de Britse coronavariant op het eiland.

Maandagochtend houdt het CMC een persconferentie om de bevolking over de situatie te informeren.