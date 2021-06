FOKO opent eigen informatiecentrum

Homobeweging FOKO heeft een eigen informatie- en educatiecentrum gekregen. Het centrum wordt vanmiddag geopend in Mahaai. Telecomprovider Flow heeft de ruimte gratis aan de stichting beschikbaar gesteld. FOKO heeft nooit financiële steun van de overheid ontvangen en is daarom enorm blij en dankbaar voor het centrum met de naam Nos Sentro-Our Center LGBTQ+ community Education & Information Center. Met deze ruimte wil FOKO steun, counselling en educatieve activiteiten blijven bieden. Op deze manier hoopt FOKO iedereen de kracht te geven in een samenleving waar zij niet altijd geaccepteerd worden.