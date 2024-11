Forensisch team uit Nederland op Curaçao voor eigen onderzoek

In verband met de zaak rond Vernond Rombley is een Nederlands team van het Nederlands Forensisch Instituut op Curaçao om zelfstandig onderzoek te doen naar de tragische moord op een Chinese winkeleigenaar in 2014. Gisteren was het team van de middag tot in de avond op de Mirla Platéweg voor onderzoek. Rombley is veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf voor de moord, maar heeft altijd ontkend. De bekende advocaat Gert-Jan Knoops is na onderzoek tot de conclusie gekomen dat de veroordeelde onschuldig is en is daarvoor naar de rechter gestapt. Die wil de zaak niet heropenen, maar gaf wel aan dat nader onderzoek door het NFI kan worden gedaan.

Na uitgebreid onderzoek en analyse concludeerden advocaten Knoops en Vaders dat Rombley mogelijk onschuldig is en dienden zij namens hem een verzoek in bij het Gemeenschappelijk Hof om de zaak te herzien. Het Hof behandelde dit verzoek op 3 oktober 2023. Op 14 november vorig jaar deed het Hof een voorlopige uitspraak waarin werd besloten de zaak niet opnieuw te openen en Rombley’s detentie niet op te schorten, zoals de verdediging had verzocht. Wel verzocht het Hof het NFI om de lengte van de overvaller die in 2014 schoot opnieuw te meten en de methoden van eerdere experts te evalueren. Daarnaast had de verdachte op camerabeelden geen rastahaar onder de muts die hij droeg, terwijl Rombley destijds rastahaar tot op zijn schouders had, wat onmogelijk volledig onder de muts verborgen kon worden. Dit was aanleiding voor het team om zelf naar Curaçao te komen en het benodigde onderzoek te verrichten om tot een conclusie te komen.