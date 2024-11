‘Belangrijke lessen uit het debacle rond Girobank getrokken’

Tijdens de twee decennia dat Girobank actief was, zijn er veel lessen te trekken uit de gebeurtenissen. Dat zei de directeur van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, Richard Doornbosch, gisteren in het parlement tijdens een vergadering van de Centrale Commissie. Die vergadering was bijeengebroepen naar aanleiding van het rapport ‘Lessons Learned’ van Deloitte dat over de situatie is uitgebracht. Volgens de Staten had de Centrale Bank veel meer kunnen doen om de situatie rond de Girobank te voorkomen. Doornbosch zelf zegt dat er in de toekomst bij een herstructurering van een bank, er vanaf het begin af aan duidelijke positieve signalen moeten zijn over de levensvatbaarheid en naleving van alle regels. Dat was bij de Girobank niet het geval. De bank sloot in 2019 haar deuren.

IIG nam de aandelen van Girobank over voor een waarde van 80 miljoen dollar, maar een groot deel daarvan werd nooit betaald. In plaats daarvan werden de betalingen gefaciliteerd via fictieve garanties door Girobank zelf, waarbij de fondsen uiteindelijk terechtkwamen bij de nieuwe aandeelhouder. Andere fondsen kwamen van Venezolaanse banken die al onder een noodregeling vielen. Hierdoor werd meer dan de helft van de 80 miljoen dollar niet betaald door IIG, maar door Girobank en de Venezolaanse banken zelf. Deze situatie had een negatieve impact op de solvabiliteit van de bank. Normaliter zou een bank die wordt overgenomen, een verbeterde solvabiliteit en liquiditeitspositie moeten laten zien. Dat was hier niet het geval; beide verslechterden, zo legde Doornbosch uit.