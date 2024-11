Lopend drugsonderzoek: Politie arresteert meerdere personen en neemt marihuana in beslag

Agenten van de Divisie Georganiseerde Misdaad hebben gisteren huiszoekingen uitgevoerd in meerdere woningen in de Djadostraat en Seru Machu. Deze invallen vonden plaats in het kader van een lopend drugsonderzoek. Tijdens het onderzoek werd een hoeveelheid marihuana, marihuanaplanten, contant geld, mobiele telefoons, vier voertuigen en een jetski (“seadoo”) aangetroffen en in beslag genomen. In verband hiermee werden vijf personen gearresteerd, vier mannen in de leeftijd tussen 25 en 59 jaar en een vrouw van 33 jaar. Alle personen zijn geboren op Curaçao.

De verdachten werden voorgeleid aan een hulpofficier van justitie, die besloot vier van hen in voorlopige hechtenis te houden voor verder onderzoek. Na verhoor werd de 59-jarige man vrijgelaten.

Foto Archief