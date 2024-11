Maduro: Vertegenwoordigers TikTok moeten zich verantwoorden

De Venezolaanse president Nicolás Maduro kondigde gisteren aan dat vertegenwoordigers van TikTok zullen worden opgeroepen voor een rechtszitting in zijn land. Dit volgt op protesten van de autoriteiten na de recente dood van drie tieners die deelnamen aan ‘challenges’ op het platform. De president gaf vorige week TikTok 72 uur om de ‘criminele uitdagingen’ die op het platform circuleren uit Venezuela te verwijderen. Volgens hem is de rechterlijke macht een procedure opgestart naar aanleiding van de dood van de drie jongeren. De president overweegt TikTok in Venezuela te blokkeren en heeft ouders gewaarschuwd voor ‘het schadelijke karakter van sociale media’.

TikTok ligt ook onder vuur in andere landen, zoals Canada, Brazilië en de Verenigde Staten. Op 8 augustus gaf Maduro al opdracht tot het blokkeren van X (voorheen Twitter). Enkele weken later werd X weer toegankelijk via particuliere internetproviders, maar blijft het beperkt voor gebruikers van de staatsprovider Cantv. Maduro riep ook op tot een boycot van de berichtenapp WhatsApp. De president beschuldigde deze platforms van het aanzetten tot haat en het bevorderen van ‘antideugden’.