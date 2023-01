Forum voor Democratie wint zieltjes op Curaçao

Thierry Baudet is op Curaçao. De leider van Forum voor Democratie voert hier campagne voor de provinciale statenverkiezingen. Vanavond zou hij spreken bij Papagayo Beach Club, maar dat event is verplaatst. Papagayo wil niet geassocieerd worden met politiek. Baudet spreekt nu in restaurant Rustique bij Kura Hulanda over de visie van zijn partij voor Caribisch Nederland. Ook gaat hij in op allerlei andere zaken die volgens hem op 15 maart op het spel staan. Nederlanders in het buitenland kunnen zich tot en met morgen registreren om een stem uit te kunnen brengen.