Volle bak bij Baudet

Het eerste event van Forum voor Democratie in het Caribisch gebied trok een groot publiek. Politiek leider Thierry Baudet en Freek Jansen spraken tijdens hun flitsbezoek geestverwanten toe in restaurant Rustiq. De rechtse partij riep Nederlandse stemmers in het buitenland op zich te registreren voor de komende verkiezingen van de Eerste Kamer. Ook legden ze hun plannen voor Caribisch Nederland uit. De Tweede Kamerleden waren slechts voor een dag op Curaçao. Hun bezoek was niet zonder controverse. Bij Papagayo liepen ze een blauwtje op omdat ze de locatie onder een andere naam hadden geboekt. De beachclub distantieert zich van politieke evenementen. Daardoor moesten ze uitwijken naar Rustiq in Otrobanda.

