Fuse Caribbean wint Innovatieprijs 2023

Fuse Caribbean, een joint venture tussen Kooyman en The Great Plastic Bake Off, heeft de Innovatieprijs gewonnen. De award wordt jaarlijks uitgereikt door Citi. Het bedrijf ging er ook vandoor met de Circular Innovation Award. Deze prijs wordt uitgereikt aan projecten die inclusief, regeneratief en distributief zijn. Fuse Caribbean transformeert plastic afval in betaalbare en duurzame bouwmaterialen. Deze kunnen gebruikt worden voor schuttingen en terrasvloeren, maar ook tuin- en strandmeubilair. De zogeheten EkoDuro-producten worden lokaal geproduceerd en verkocht in de winkels van Kooyman.