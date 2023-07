Gedenkplaat George Maduro onthuld

De Vertegenwoordiging van Nederland heeft zaterdag een plaquette ter ere van George Maduro onthuld. De gedenkplaat is bij het geboortehuis van de Curaçaose verzetsheld, waar de VNW kantoor houdt. Tijdens de ceremonie kondigde de voorzitter van het joods historisch museum de uitbreidingsplannen aan. In de nieuwe vleugel komt onder andere een permanente tentoonstelling over George Maduro en Anne Frank. De Curaçaose verzetsheld overleed een paar maanden voor de bevrijding in concentratiekamp Dachau aan de gevolgen van tyfus. Hij was 28 jaar.