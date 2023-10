Geen appeltje van Oranje voor Curaçao

Fundashon Ser’i Otrobanda is buiten de prijzen gevallen. De appeltjes van Oranje zijn dit jaar naar Ontmoetingswerkplaats de Jojo, Vaderscentrum Adam en Stichting Ik wil gegaan. De buurtorganisatie was een van de genomineerden met de voedseltuinen. De stichting bevordert met de voedseltuinen de zelfredzaamheid en gezondere eetgewoontes van buurtbewoners. Cindy Eman vertegenwoordigde de stichting in Nederland. Daar ontmoette ze het koninklijk paar en prinses Beatrix. ‘Bruggenbouwers in de buurt’ was het thema voor 2023. De prijs, voor elk van de drie winnaars, bestaat uit een bronzen beeldje dat is ontworpen en gemaakt door prinses Beatrix en een geldbedrag van 25 duizend euro.