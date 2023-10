Gouverneur ontvangt meerdere delegaties

De gouverneur heeft deze week meerdere delegaties uit Nederland ontvangen. Dinsdag bracht staatssecretaris Alexandra van Huffelen een bezoek aan George-Wout. Daarbij is onder meer gesproken over de rehabilitatie van Tula door de Nederlandse regering en over de laatste stand van zaken met betrekking tot het Ennia-debacle. Gisteren brachten de kwartiermakers van het Nationaal Slavernijmuseum een bezoek aan de gouverneur. Deze delegatie bestond uit John Leerdam, Peggy Brandon en Felix Welsink. Verder meldde ook Zion Piggott, educatiemedewerker van het Nationaal Archief in Den Haag, zich bij het paleis van de gouverneur. Tijdens de Siman di Kultura heeft hij op diverse basisscholen les gegeven over belangrijke gebeurtenissen in de geschiedenis van Curaçao, zoals de opstand van Tula en de opstand van mei 1969.