De afgelopen week zijn er nul meldingen bij de politie binnengekomen van autodiefstal. Dit blijkt uit de jongste criminaliteitscijfers die wekelijks gepubliceerd worden. Wel is er in de periode van 30 mei tot 7 juni zes keer ingebroken in een auto om iets te stelen. De meeste auto-inbraken vonden vrijdag plaats tussen een en vier uur ‘s middags aan de Caracasbaaiweg, St. Joris en de Weg naar Willibrordus.

