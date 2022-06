Gregory Elias zegt samenwerking met Johan Derksen op

Jan Lagendijk en Gregory Elias hebben afscheid genomen van Johan Derksen. De tv-presentator is het gezicht en de grote promotor van het Holland International Bluesfestival in Grolloo. Hij zal komende week niet bij de vijfde editie aanwezig zijn. Tegen het Dagblad van het Noorden zegt Derksen dat hij een mailtje heeft gekregen met de mededeling dat de samenwerking is opgezegd. Dit gebeurde nadat hij onder vuur kwam te liggen toen hij in het tv-programma Vandaag Inside vertelde vijftig jaar geleden een dronken bewusteloze vrouw met een kaars te hebben gepenetreerd. Later nuanceerde Derksen dat en zei dat er geen sprake was van penetratie. Derksen vormde met Gregory Elias en Jan Lagendijk de organisatie, die in 2016 begon met het groots opgezette bluesfestival. Dit zou de laatste editie van het festival zijn. Foto: Rudy Leukfeldt