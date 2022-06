Velas Latinoamericas Curaçao van start

Vanavond is de aftrap van het tallship evenement Velas Latinoamericas 2022. Tot en met zondag is de Sint Annabaai de thuishaven van tientallen vlaggenschepen. Er is uitgebreid programma dat gratis toegankelijk is voor het publiek. De zeilparade ging op 20 februari in Rio de Janeiro van start. Zondag vertrekken de schepen naar de Mexicaanse stad Vera Cruz. Dit is de eindbestemming van de zeiltocht. Foto Cedric Bronswinkel

