Veroordeling Jamaloodin blijft in stand

De veroordeling van voormalig minister van Financiën George Jamaloodin blijft in stand. Dit heeft de Hoge Raad vandaag bepaald. Jamaloodin is veroordeeld tot een gevangenisstraf van 30 jaar. Die zit hij uit voor onder meer de uitlokking van de moord op politicus Helmin Wiels, die op 5 mei 2013 werd doodgeschoten. Jamaloodin is tegen deze veroordeling in cassatie gegaan bij de Hoge Raad. Volgens de Hoge Raad slagen de klachten van Jamaloodin niet. De oud-minister zou geklaagd hebben over het begeleidende persbericht bij het vonnis van het Hof. Volgens hem zou daarin het vermoeden van onschuld, ook wel het verbod om iemand te behandelen als schuldig voordat zijn schuld vaststaat, zijn geschonden. Dit is volgens de Hoge Raad niet het geval.