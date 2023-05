Geen besluit op Ennia-dossier

De ministerraad heeft gisteren geen besluit genomen over een oplossing voor de Ennia-kwestie. Doordat meerdere ministers in het buitenland zijn is besloten om het thema maandag te bespreken. De top van coalitiepartners MFK en PNP buigt zich dan over de mogelijke scenario’s die in de miljoenen lopen. Een oplossing gaat uit van een pensioenkorting tot 80 procent. Het andere scenario betreft een kapitaalinjectie van 700 miljoen gulden. Sinds 2018 is het toezicht op Ennia verscherpt vanwege grote liquiditeitstekorten. Volgende maand doet het Hof uitspraak in hoger beroep in de aansprakelijkheidsprocedure tegen de oud-bestuurders van de verzekeraar. Het gaat om ruim 1 miljard gulden.