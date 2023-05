Plannen bebouwing Oostpunt in ontwikkeling

Vidanova Pensioenfonds bevestigt de aankoop van het zuidelijk deel van Oostpunt. Sinds 1868 is dit gebied in handen van de familie Maal. Het gaat om een terrein van om en nabij 1000 hectare. In een beknopt persbericht zegt het pensioenfonds dat de plannen voor Oostpunt nu verder worden uitgewerkt. Die ontwikkeling zal niet alleen ten goede komen aan de deelgenoten van het Pensioenfonds, maar eveneens aan de hele Curaçaose gemeenschap, aldus de verklaring. Het pensioenfonds heeft ruim 71 miljoen betaald voor het stuk grond.