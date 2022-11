Staatssecretaris Alexandra van Huffelen van Koninkrijksrelaties zegt dat er ‘geen dwang of misbruik van omstandigheden’ heeft plaatsgevonden bij het sluiten van coronaleningen met Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Dat zegt zij in antwoord op vragen van vragen van de Partij voor de Dieren. Eerder stelde de regering van Curaçao dat de voorwaarden om te korten op de salarissen van ministers en ambtenaren onder druk zijn genomen. Nederland stelde tijdens de coronapandemie leningen beschikbaar. De korting op salarissen hadden een direct effect op de liquiditeitsproblemen van het land, zegt Van Huffelen. Dat er voorwaarden werden gesteld is volgens haar in lijn van de werkwijze van het Internationaal Monetair Fond en de Europese Unie. Volgens haar is er dan ook niets verkeerds gebeurd.