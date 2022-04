Geen extra schadevergoeding voor beknelde buspassagier

Een vrouw die in 2018 bekneld raakte tussen de deuren van een ABC-bus kan fluiten naar een gloednieuwe SUV. De rechter is niet meegegaan in haar verzoek voor een aanvullende schadevergoeding. De vrouw kon niet voldoende bewijzen dat ze schade had opgelopen door het incident. Ze beweert dat ze onder andere een operatie voor een navelbreuk moest ondergaan. Ook moest ze fysiotherapie volgen. Verder durft ze niet meer met het openbaar vervoer te reizen. In totaal claimde de vrouw een schadevergoeding van 110.000 gulden. ABC busbedrijf heeft wel via de verzekeraar een bedrag van 600 gulden uitgekeerd als voorschot op de kosten voor een huishoudelijke hulp. Het busbedrijf erkent dat de chauffeur fout zat.

