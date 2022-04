Verkeerslichten Waaigat weer in werking

De verkeerslichten bij de ingang van Punda doen het weer. Het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP) heeft vandaag het defecte onderdeel vervangen. De verkeerslichten werkten al enkele maanden niet. Het ministerie had het kapotte onderdeel namelijk niet in voorraad. Vorige week arriveerde de nieuwe verkeersregelaar op Curaçao. Hierdoor is er een einde gekomen aan de onveilige verkeerssituatie bij het Waaigat.

Meer over verkeerslichten vvrp waaigat