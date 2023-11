Geen miss Universe titel voor Kim Rossen

Onze Kim Rossen haalde zaterdag de top 20 van de Miss Universe verkiezing niet. Voor de 26-jarige Miss Curaçao was het avontuur snel voorbij. Miss Nicaragua Sheynnis Palacios werd in El Salvador gekroond tot Miss Universe. Deze 72e editie was de meest inclusieve tot nu toe met 2 transgenders, een plus size kandidaat en getrouwde moeders. Volgend jaar wordt de maximale leeftijdsgrens afgeschaft. De organisatie gaat mee met de tijd en wil zo inclusief mogelijk zijn.