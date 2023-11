Botika eigenaren trekken aan de bel

Het geduld van de apotheekeigenaren is op. Al jaren strijden ze voor een hogere vergoeding per verstrekte medicijn. Deze zogenoemde receptregelvergoeding is volgens hen te laag. Ze eisen een verdubbeling. Ook maken ze zich zorgen over de leegloop van apothekersassistenten. De meesten kiezen voor een baan in Nederland of op de BES-eilanden. Daardoor dreigt er een tekort. Ook de opleiding aan de IFE is dit jaar weer gestopt vanwege te weinig aanmeldingen. De brancheorganisatie wil dat de overheid iets doet, zodat het aantrekkelijker wordt om als apothekersassistent aan de slag te gaan.

