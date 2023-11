Internationale dag rechten van het kind

Het is vandaag de Internationale Dag van de Rechten van het Kind. Op deze dag wordt gevierd dat kinderen eigen rechten hebben. Op 20 november 1989 zijn deze rechten officieel vastgelegd in het kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties. De artikelen in het kinderrechtenverdrag raken ongeveer alles waar kinderen mee te maken kunnen krijgen. Zo hebben kinderen het recht om naar school te gaan en het recht om te spelen. Verder moet een kind beschermd worden tegen mishandeling, geweld en uitbuiting. Verschillende organisaties houden vandaag activiteiten in het kader van deze dag. Zo heeft Bos di Hubentut een lezing voor ouders in het Renaissance Hotel. Deze is van 7 tot 9 ‘s avonds. Thema’s zijn seksualiteit, seksueel misbruik en het effect van geweld en (echt)scheidingen op kinderen. Geïnteresseerden kunnen zich registreren op https://www.bosdihubentut.com/register-lecture.html of op WhatsApp 524-5362.