Politie onderzoekt gewapende overval op Pita Farm

Twee mannen hebben vrijdag geprobeerd een gewapende overval te plegen op Pita Farm. Het incident werd verijdeld voor de beveiliging. De politie kreeg rond kwart over 6 een melding van een schietpartij bij de kippenfarm. De mannen die volledig in het zwart waren gekleed losten eerst schoten. Vervolgens schoten de beveiligers terug. Het beveiligingspersoneel raakte daarbij niet gewond. Het is onbekend of de overvallers zijn geraakt. Zij wisten te ontkomen. De politie heeft de kogelhulzen in beslag genomen voor onderzoek.